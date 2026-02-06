Prostostoječa parkirna postaja
Priročna rešitev za shranjevanje naprave in dodatkov: prostostoječa parkirna postaja je združljiva z vsemi modeli sesalnikov VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.
Vse modele VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax lahko shranite v prostostoječo parkirno postajo, da prihranite prostor in preprečite, da bi se prevrnili. Montaža na steno ni potrebna. Poleg tega, da drži brezžični sesalnik na mestu, ima tudi prostor za dodatke. Tako so ti vedno urejeni in vedno hitro pri roki. Polnilec baterij za sesalnik lahko pritrdite tudi na parkirno postajo – tako se baterija samodejno polni, ko je naprava parkirana. Za uporabo prostostoječe parkirne postaje je potreben dodaten stenski nosilec, ki je priložen modeloma VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax. To je pritrjeno na parkirno postajo. Obseg dobave parkirne postaje ne vključuje dodatnega stenskega nosilca.
Značilnosti in prednosti
Vgrajena funkcija polnjenja
- Polnilec baterij brezžičnega sesalnika je mogoče vgraditi v parkirno postajo.
- Baterija sesalnika se samodejno polni na parkirni postaji.
- Sesalnik je kadarkoli pripravljen za uporabo.
Optimalno shranjevanje naprave in dodatkov brez namestitve parkirne postaje na steno
- Prostorsko varčno, varno in prilagodljivo shranjevanje.
- Pribor za brezžični sesalnik lahko preprosto pritrdite na prostostoječo parkirno postajo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|2,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,45
|Mere (D × Š × V) (mm)
|324 x 303 x 938