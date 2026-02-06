Vse modele VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax lahko shranite v prostostoječo parkirno postajo, da prihranite prostor in preprečite, da bi se prevrnili. Montaža na steno ni potrebna. Poleg tega, da drži brezžični sesalnik na mestu, ima tudi prostor za dodatke. Tako so ti vedno urejeni in vedno hitro pri roki. Polnilec baterij za sesalnik lahko pritrdite tudi na parkirno postajo – tako se baterija samodejno polni, ko je naprava parkirana. Za uporabo prostostoječe parkirne postaje je potreben dodaten stenski nosilec, ki je priložen modeloma VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax. To je pritrjeno na parkirno postajo. Obseg dobave parkirne postaje ne vključuje dodatnega stenskega nosilca.