Prožna pršilna cev, 1050 mm

Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.

1050-milimetrski upogljivi nastavek z nastavitvijo upogiba od 20° do 140° je zelo primeren za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 210
Dolžina (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 150
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,65

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