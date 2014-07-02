Prožna pršilna cev, 1050 mm
Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.
1050-milimetrski upogljivi nastavek z nastavitvijo upogiba od 20° do 140° je zelo primeren za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maksimalen delovni tlak (bar)
|210
|Dolžina (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|max. 150
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,4
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