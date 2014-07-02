Prožna pršilna cev, 1050 mm

Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.

1050-milimetrski upogljivi nastavek z nastavitvijo upogiba od 20° do 140° je zelo primeren za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 210
Dolžina (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 150
Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,4
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