Pršilna cev, 2050 mm, vrtljiv

Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska

Razpršilne cevi v različnih dolžinskih izvedbah, nerjavno jeklo z ročnim privitjem. Ergonomsko oblikovane školjke ročaja, ki zagotavljajo optimalno uporabo in izolacijo. Pod tlakom vrtljive za 360°.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 300
Dolžina (mm) 2050
Temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Ročaj vrtljiv
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,611
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