Pršilna cev za uporabo v prehrambeni industriji, 1050 mm, vrtljiv

Siva, vrtljiva cev za uporabo v živilskem sektorju. Vsi deli so izdelani iz materialov, ki so varni za dotik s hrano.

Siv, vrtljiv nastavek dolžine 1050 mm za uporabo v živilskem sektorju. Vsi deli, ki prihajajo v stik z vodo, so izdelani iz materialov, ki so varni za stik s hrano.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 300
Dolžina (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj M22 x 1,5
Ročaj vrtljiv
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,963