Pršilna cev za uporabo v prehrambeni industriji, 1050 mm, vrtljiv
Siva, vrtljiva cev za uporabo v živilskem sektorju. Vsi deli so izdelani iz materialov, ki so varni za dotik s hrano.
Siv, vrtljiv nastavek dolžine 1050 mm za uporabo v živilskem sektorju. Vsi deli, ki prihajajo v stik z vodo, so izdelani iz materialov, ki so varni za stik s hrano.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maksimalen delovni tlak (bar)
|300
|Dolžina (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Ročaj
|vrtljiv
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,963