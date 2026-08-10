Ramenski pas
Udobno in brez obremenitev za uporabnika: ergonomski ramenski pas za dolgotrajno neutrudljivo delo. Tovrstni pas je združljiv s številnimi akumulatorskimi vrtnimi napravami Kärcher.
Ergonomski ramenski pas omogoča dolgotrajno, neutrudljivo delo z različnimi akumulatorskimi vrtnimi napravami Kärcher. Zagotavlja udobno nošnjo in razbremenitev uporabnika. Združljiv je z odstranjevalnikom plevela WRE 4 Battery, WRE 18-55, puhalniki in sesalniki listja BLV 36-240 in BLV 18-200 ter akumulatorskimi vrtnimi napravami.
Značilnosti in prednosti
Gumirana ramenska blazina
- Zagotavlja vrhunsko udobje pri delu.
Po dolžini nastavljiv ramenski pas
- Za različne telesne višine in velikosti
Varnostno zapiralo
- Če je vlečna sila naprave prevelika, se spona odpre samodejno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,234
|Mere (D × Š × V) (mm)
|240 x 60 x 50