Ramenski pas

Udobno in brez obremenitev za uporabnika: ergonomski ramenski pas za dolgotrajno neutrudljivo delo. Tovrstni pas je združljiv s številnimi akumulatorskimi vrtnimi napravami Kärcher.

Ergonomski ramenski pas omogoča dolgotrajno, neutrudljivo delo z različnimi akumulatorskimi vrtnimi napravami Kärcher. Zagotavlja udobno nošnjo in razbremenitev uporabnika. Združljiv je z odstranjevalnikom plevela WRE 4 Battery, WRE 18-55, puhalniki in sesalniki listja BLV 36-240 in BLV 18-200 ter akumulatorskimi vrtnimi napravami.

Značilnosti in prednosti
Gumirana ramenska blazina
  • Zagotavlja vrhunsko udobje pri delu.
Po dolžini nastavljiv ramenski pas
  • Za različne telesne višine in velikosti
Varnostno zapiralo
  • Če je vlečna sila naprave prevelika, se spona odpre samodejno.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,18
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,234
Mere (D × Š × V) (mm) 240 x 60 x 50