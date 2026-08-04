Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiv

Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiva, ergonomska

Razpršilna cev, 250 mm iz nerjavečega jekla (ročni zaklop) z ergonomskim ročajem za lažjo uporabo in zaščito. Vrtljiva za 360° pod pritiskom.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 300
Dolžina (mm) 250
Temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Ročaj vrtljiv
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,486

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