Razpršilna cev 600 mm
Razpršilna cev 600 mm iz nerjavečega jekla, se lahko za profesionalne visokotlačne čistilnike pod pritiskom vrti za 360°. Združljivo z vsemi profesionalnimi visokotlačnimi čistilniki Kärcher
Razpršilne cevi v različnih dolžinah, nerjaveče jeklo z ročnim vijačnim nastavkom. Ergonomsko oblikovan ročaj zagotavlja optimalno uporabo in izolacijo. Vrtljivo za 360° pod pritiskom.
Značilnosti in prednosti
Ergonomski ročaj
- Dolga življenjska doba
- Trpežno, nosilno cevno ogrodje iz jekla.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,722