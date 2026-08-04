Razpršilna cev 600 mm

Razpršilna cev 600 mm iz nerjavečega jekla, se lahko za profesionalne visokotlačne čistilnike pod pritiskom vrti za 360°. Združljivo z vsemi profesionalnimi visokotlačnimi čistilniki Kärcher

Razpršilne cevi v različnih dolžinah, nerjaveče jeklo z ročnim vijačnim nastavkom. Ergonomsko oblikovan ročaj zagotavlja optimalno uporabo in izolacijo. Vrtljivo za 360° pod pritiskom.

Značilnosti in prednosti
Ergonomski ročaj
  • Dolga življenjska doba
  • Trpežno, nosilno cevno ogrodje iz jekla.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 0,722