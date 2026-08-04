Za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike serije Classic: 850 mm dolga, pocinkana, nevrtljiva pršilna cev. Uporablja se lahko pri temperaturah vode do 60 °C in delovnem tlaku do 250 barov. Z ročnim vijačenjem, navojem M 22 × 1,5 za priklop na visokotlačno pištolo, kot tudi navojem M 18 × 1,5 za priklop pribora.