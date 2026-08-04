Razpršilna cev 850 mm
Pocinkana brizgalna cev z ročnim navojem za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike serije Classic. Ni vrtljivo. Dolžina: 850 mm.
Za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike serije Classic: 850 mm dolga, pocinkana, nevrtljiva pršilna cev. Uporablja se lahko pri temperaturah vode do 60 °C in delovnem tlaku do 250 barov. Z ročnim vijačenjem, navojem M 22 × 1,5 za priklop na visokotlačno pištolo, kot tudi navojem M 18 × 1,5 za priklop pribora.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža (Kg)
|0,72
|Mere (D × Š × V) (mm)
|850 / 50 / 35