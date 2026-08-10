Razpršilna cev TR 1050mm s paketom, 1050 mm

Vrtljiva razpršilna cev Classic z ergonomskimi ročaji v robustnem in visokokakovostnem dizajnu iz nerjavečega jekla. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,955
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