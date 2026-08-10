Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 090
Razpršilna cev z vrtljivim curkom za trdovratno umazanijo zagotavlja 10-krat večjo moč čiščenja. Keramična šoba in tesnilni obroč za dolgo življenjsko dobo. Več podatkov: najv. 300 barov, 30 MPa, 85°C
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Velikost šobe ( )
|90
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,55
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