Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 090

Razpršilna cev z vrtljivim curkom za trdovratno umazanijo zagotavlja 10-krat večjo moč čiščenja. Keramična šoba in tesnilni obroč za dolgo življenjsko dobo. Več podatkov: najv. 300 barov, 30 MPa, 85°C