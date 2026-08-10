Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 090

Razpršilna cev z vrtljivim curkom za trdovratno umazanijo zagotavlja 10-krat večjo moč čiščenja. Keramična šoba in tesnilni obroč za dolgo življenjsko dobo. Več podatkov: najv. 300 barov, 30 MPa, 85°C

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Velikost šobe ( ) 90
Priključni navoj M 18
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,55
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