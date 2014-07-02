Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 100
Razpršilna cev z vrtljivim curkom ponuja 10-krat boljše čiščenje. Keramična šoba in ležajni obroč za dolgo življenjsko dobo. Dodatni podatki: maks. 300 barov, 30 MPa, 85°C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Velikost šobe ( )
|100
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,6
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