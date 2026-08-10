Razpršilna cev z vrtljivim curkom, majhna, 028
Polna moč proti trdovratni umazaniji: nova razpršilna cev z vrtljivim curkom z velikostjo šobe 028 dosega do 50 % večjo učinkovitost čiščenja in površine kot njegov predhodnik.
Pri maks. 180 barov/18 MPa delovnega tlaka in 60 °C temperature vode, nova razpršilna cev z vrtljivim curkom (velikost šobe 028) sprosti svojo polno moč. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže 10-kratno moč čiščenja. Doseže tudi do 50 odstotkov večjo učinkovitost čiščenja in površine. Notranje izgube električne energije so bile zmanjšane na minimum in kakovost pršenja je bistveno izboljšana. S keramično šobo in ležajnim obročem za izjemno dolge delovne čase.
Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
- Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
- Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
- Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
- Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
- Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Velikost šobe ( )
|28
|Velikost
|majhna
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,232
|Mere (D × Š × V) (mm)
|90 x 57 x 57