Pri maks. 180 barov/18 MPa delovnega tlaka in 60 °C temperature vode, nova razpršilna cev z vrtljivim curkom (velikost šobe 028) sprosti svojo polno moč. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže 10-kratno moč čiščenja. Doseže tudi do 50 odstotkov večjo učinkovitost čiščenja in površine. Notranje izgube električne energije so bile zmanjšane na minimum in kakovost pršenja je bistveno izboljšana. S keramično šobo in ležajnim obročem za izjemno dolge delovne čase.