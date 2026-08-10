Razpršilna cev z vrtljivim curkom, majhna, 028

Polna moč proti trdovratni umazaniji: nova razpršilna cev z vrtljivim curkom z velikostjo šobe 028 dosega do 50 % večjo učinkovitost čiščenja in površine kot njegov predhodnik.

Pri maks. 180 barov/18 MPa delovnega tlaka in 60 °C temperature vode, nova razpršilna cev z vrtljivim curkom (velikost šobe 028) sprosti svojo polno moč. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže 10-kratno moč čiščenja. Doseže tudi do 50 odstotkov večjo učinkovitost čiščenja in površine. Notranje izgube električne energije so bile zmanjšane na minimum in kakovost pršenja je bistveno izboljšana. S keramično šobo in ležajnim obročem za izjemno dolge delovne čase.

Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
  • Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
  • Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
  • Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
  • Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
  • Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Temperatura (°C) max. 60
Velikost šobe ( ) 28
Velikost majhna
Priključni navoj EASY!Lock
Barva antracit
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,232
Mere (D × Š × V) (mm) 90 x 57 x 57
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