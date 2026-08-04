Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika, 040

Razpršilna cev z vrtljivim curkom ponuja 10-krat boljše čiščenje. Keramična šoba in ležajni obroč za dolgo življenjsko dobo. Dodatni podatki: maks. 300 barov, 30 MPa, 85°C.

Razpršilna cev z vrtljivim curkom ponuja 10-krat boljše čiščenje. Keramična šoba in ležajni obroč za dolgo življenjsko dobo. Dodatni podatki: maks. 300 barov, 30 MPa, 85°C.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Velikost šobe ( ) 40
Velikost velika
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,53