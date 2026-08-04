Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika, 040
Razpršilna cev z vrtljivim curkom ponuja 10-krat boljše čiščenje. Keramična šoba in ležajni obroč za dolgo življenjsko dobo. Dodatni podatki: maks. 300 barov, 30 MPa, 85°C.
Razpršilna cev z vrtljivim curkom ponuja 10-krat boljše čiščenje. Keramična šoba in ležajni obroč za dolgo življenjsko dobo. Dodatni podatki: maks. 300 barov, 30 MPa, 85°C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Velikost šobe ( )
|40
|Velikost
|velika
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,53