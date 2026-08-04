Razpršilna cev z vrtljivim curkom za čiščenje cevi D30/060
Vrtljiv curek odstranjuje najbolj trdovratno umazanijo. Trije nagnjeni nosilci nazaj zagotavljajo potrebno premikanje naprej in priročno upravljanje.
Inovativna in zmogljiva razpršilna cev z vrtljivim curkom za čiščenje cevi (Ø 21 mm) združuje prednosti razpršilne cevi z vrtljivim curkom z lastnostmi šob za čiščenje cevi. Moč rotacijske šobe je usmerjena naprej in omogoča čiščenje celo najbolj trmaste umazanije. Trije nosilci, ki so usmerjeni pod kotom 30 nazaj, zagotavljajo potrebno napajanje in zagotavljajo udobno rokovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|30
|Velikost šobe ( )
|60
|Vijačni navoj
|R 1/8"
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,122
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