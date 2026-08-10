Inovativna in zmogljiva razpršilna cev z vrtljivim curkom za čiščenje cevi (Ø 21 mm) združuje prednosti razpršilne cevi z vrtljivim curkom z lastnostmi šob za čiščenje cevi. Moč rotacijske šobe je usmerjena naprej in omogoča čiščenje celo najbolj trmaste umazanije. Trije nosilci, ki so usmerjeni pod kotom 30 nazaj, zagotavljajo potrebno napajanje in zagotavljajo udobno rokovanje.