Razpršilna pištola, XS, adv
Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sprožitev. Napredna pištola je opremljena z vgrajenim daljinskim upravljalnikom. Hitrost iztoka ledu in tlak curka se lahko nastavita neposredno na pištoli. Obstaja tudi preklop med "samo zrak" ali "zrak in led".
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,567
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,642
|Mere (D × Š × V) (mm)
|195 x 115 x 150
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