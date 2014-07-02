Razpršilna pištola, XS, adv

Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sprožitev. Napredna pištola je opremljena z vgrajenim daljinskim upravljalnikom. Hitrost iztoka ledu in tlak curka se lahko nastavita neposredno na pištoli. Obstaja tudi preklop med "samo zrak" ali "zrak in led".

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,567
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,642
Mere (D × Š × V) (mm) 195 x 115 x 150

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