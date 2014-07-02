Razpršilna pištola. XXL, adv

Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sprožitev. Napredna pištola je opremljena z vgrajenim daljinskim upravljalnikom. Hitrost iztoka ledu in tlak curka se lahko nastavita neposredno na pištoli. Obstaja tudi preklop med "samo zrak" ali "zrak in led".