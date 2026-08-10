RCX garaža
Garaža ščiti robotsko kosilnico RCX pred soncem in dežjem. Streho garaže je mogoče zložiti za upravljanje robotske kosilnice v polnilni postaji.
Robustna robotska kosilnica RCX je sama dobro zaščitena pred soncem in dežjem, garaža pa lahko dodatno podaljša življenjsko dobo naprave. Robustna plastična streha ščiti pred močnimi padavinami in sončno svetlobo ter ohranja videz in funkcionalnost naprave. Streho garaže je mogoče zložiti za udobno upravljanje robotske kosilnice v polnilni postaji. Garažo lahko postavite v nekaj preprostih korakih in jo lahko trdno pritrdite na tla s štirimi priloženimi zatiči.
Značilnosti in prednosti
Zaščita pred vremenskimi vplivi
- Pod garažo je robotska kosilnica zaščitena pred soncem in padavinami.
- S to zaščito se lahko podaljša življenjska doba robotske kosilnice.
Enostavna montaža
- Garaža se sestavi v nekaj preprostih korakih.
- Garažo je mogoče hitro in varno pritrditi na tla s štirimi priloženimi zatiči.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|3,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,951
|Mere (D × Š × V) (mm)
|885 x 625 x 380