Robustna robotska kosilnica RCX je sama dobro zaščitena pred soncem in dežjem, garaža pa lahko dodatno podaljša življenjsko dobo naprave. Robustna plastična streha ščiti pred močnimi padavinami in sončno svetlobo ter ohranja videz in funkcionalnost naprave. Streho garaže je mogoče zložiti za udobno upravljanje robotske kosilnice v polnilni postaji. Garažo lahko postavite v nekaj preprostih korakih in jo lahko trdno pritrdite na tla s štirimi priloženimi zatiči.