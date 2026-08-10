Komplet krp za čiščenje tal Re!Fibe vsebuje dve vpojni in trpežni krpi za čiščenje tal iz 100-odstotnega recikliranega poliestra s tehnologijo CiCLO®¹⁾ (zaponke na kavelj in zanko so izključene). CiCLO® je tehnologija, ki pospešuje razgradnjo poliestrskih vlaken, kar ima za posledico manjše onesnaženje vode z mikroplastiko.²⁾ Tekstilna tkanina tkanine s posebno strukturo zanke zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higienske rezultate čiščenja. Zahvaljujoč sistemu na kavelj in zanko lahko krpe za čiščenje tal enostavno in hitro pritrdite na talno šobo za parni čistilnik: preprosto jih pritisnite na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom ostane krpa varno nameščena in ne more zdrsniti. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.