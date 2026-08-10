Re!Fibe Univerzalni set krp za tla EasyFix
Krpe za čiščenje tal Re!Fibe iz 100% recikliranega poliestra s tehnologijo CiCLO® (brez zapenjanja na kavelj in zanko) so idealne za odstranjevanje trdovratne umazanije s parnim čistilnikom.
Komplet krp za čiščenje tal Re!Fibe vsebuje dve vpojni in trpežni krpi za čiščenje tal iz 100-odstotnega recikliranega poliestra s tehnologijo CiCLO®¹⁾ (zaponke na kavelj in zanko so izključene). CiCLO® je tehnologija, ki pospešuje razgradnjo poliestrskih vlaken, kar ima za posledico manjše onesnaženje vode z mikroplastiko.²⁾ Tekstilna tkanina tkanine s posebno strukturo zanke zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higienske rezultate čiščenja. Zahvaljujoč sistemu na kavelj in zanko lahko krpe za čiščenje tal enostavno in hitro pritrdite na talno šobo za parni čistilnik: preprosto jih pritisnite na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom ostane krpa varno nameščena in ne more zdrsniti. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.
Značilnosti in prednosti
100 % recikliran poliester s tehnologijo CiCLO®¹⁾Posebna struktura zanke v krpi zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja na vseh zaprtih trdih površinah. Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkovEnostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem. Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tlaPri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor. Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,07
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,163
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾Brez zaponke na kavelj in zanko.
²⁾ Vsakič, ko se tekstil opere, se izločijo mikrovlakna, ki končajo v naših oceanih. Razgradnja poliestrskih vlaken s tehnologijo CiCLO® je 94,3 % v 3,7 letih, medtem ko je razgradnja običajnih poliestrskih vlaken le 4,9 % v 3,7 letih (v skladu s standardom ASTM D6691). Ta krpa ni kompostabilna. Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Logotip in znamke CiCLO® so registrirane blagovne znamke podjetja Intrinsic Advanced Materials, LLC.
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Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice