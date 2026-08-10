Ta LED delovna luč je bila posebej razvita za neposredno montažo na šobe stroja za tekoče pelete (L2P) in izboljša osvetlitev delovnega območja. Slabi svetlobni pogoji lahko poslabšajo rezultate čiščenja. LED luč s svetlobnim tokom 170 lumnov zagotavlja optimalno osvetlitev in izboljša vidljivost za najmanj pet delovnih ur. Vse, kar je potrebno za montažo, je, da ga pritrdite na šobo. Zaradi majhne teže svetloba ne vpliva na rokovanje s strojem. Delovna luč je tudi vodotesna. Ena litij-ionska baterija CR123 je vključena v obseg dobave; dodatne baterije so na voljo posebej.