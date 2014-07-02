Rezalnik za umazanijo, 170

Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Velikost šobe ( ) 170
Priključni navoj M 18
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,58
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