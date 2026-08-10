Rezalnik za umazanijo, majhna, 030
Manjša izguba moči, večja kakovost/moč curka: Novi nastavek za umazanijo z velikostjo šobe 030 doseže do 50% večjo površino in zmogljivost čiščenja.
Nova zmogljiv nastavek za čiščenje umazanije (velikost šobe 030) ponuja koncentrirano čistilno moč. Notranje izgube električne energije so bile zmanjšane, kakovost curka pa se je bistveno izboljšala - za do 50 odstotkov večjo površino čiščenja in zmogljivost od predhodnika. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže 10-kratno učinkovitost čiščenja običajnih visokotlačnih šob. S keramično šobo in obročkom ležaja za maksimalno življenjsko dobo. Za uporabo z maks. 180 bar / 18 MPa in 60 ° C temperature vode.
Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
- Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
- Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
- Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
- Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
- Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Velikost šobe ( )
|30
|Velikost
|majhna
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,22
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,22
|Mere (D × Š × V) (mm)
|90 x 57 x 57