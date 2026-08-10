Nova zmogljiv nastavek za čiščenje umazanije (velikost šobe 030) ponuja koncentrirano čistilno moč. Notranje izgube električne energije so bile zmanjšane, kakovost curka pa se je bistveno izboljšala - za do 50 odstotkov večjo površino čiščenja in zmogljivost od predhodnika. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže 10-kratno učinkovitost čiščenja običajnih visokotlačnih šob. S keramično šobo in obročkom ležaja za maksimalno življenjsko dobo. Za uporabo z maks. 180 bar / 18 MPa in 60 ° C temperature vode.