Novi nastavek za čiščenje umazanije (velikost šobe 035) zmanjša notranje izgube moči in bistveno izboljša kakovost žarka. Ima rotirajoči žarek, s katerim ustvarja 10-kratno moč čiščenja. V primerjavi s predhodnikom zagotavlja do 50% večjo površino čiščenje in zmogljivost. Poleg tega keramična šoba in keramični obroč za ležaje zagotavljata izjemno dolgo življenjsko dobo. Rezalnik umazanije omogoča delovni tlak maks. 180 bar / 18 MPa in je primerna za temperature vode do 60 ° C.