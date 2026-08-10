Rezalnik za umazanijo, majhna, 035
Nova zmogljivost nastavka za čiščenje umazanije (velikost šobe 035) z vrtljivim točkovnim curkom ustvarja izjemno razliko: do 50% večjo površino čiščenja in učinkovitosti kot njegov predhodnik.
Novi nastavek za čiščenje umazanije (velikost šobe 035) zmanjša notranje izgube moči in bistveno izboljša kakovost žarka. Ima rotirajoči žarek, s katerim ustvarja 10-kratno moč čiščenja. V primerjavi s predhodnikom zagotavlja do 50% večjo površino čiščenje in zmogljivost. Poleg tega keramična šoba in keramični obroč za ležaje zagotavljata izjemno dolgo življenjsko dobo. Rezalnik umazanije omogoča delovni tlak maks. 180 bar / 18 MPa in je primerna za temperature vode do 60 ° C.
Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
- Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
- Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
- Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
- Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
- Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Velikost šobe ( )
|35
|Velikost
|majhna
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,262
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,297
|Mere (D × Š × V) (mm)
|155 x 60 x 60