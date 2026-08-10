Rezalnik za umazanijo, majhna, 035

Nova zmogljivost nastavka za čiščenje umazanije (velikost šobe 035) z vrtljivim točkovnim curkom ustvarja izjemno razliko: do 50% večjo površino čiščenja in učinkovitosti kot njegov predhodnik.

Novi nastavek za čiščenje umazanije (velikost šobe 035) zmanjša notranje izgube moči in bistveno izboljša kakovost žarka. Ima rotirajoči žarek, s katerim ustvarja 10-kratno moč čiščenja. V primerjavi s predhodnikom zagotavlja do 50% večjo površino čiščenje in zmogljivost. Poleg tega keramična šoba in keramični obroč za ležaje zagotavljata izjemno dolgo življenjsko dobo. Rezalnik umazanije omogoča delovni tlak maks. 180 bar / 18 MPa in je primerna za temperature vode do 60 ° C.

Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
  • Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
  • Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
  • Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
  • Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
  • Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Temperatura (°C) max. 60
Velikost šobe ( ) 35
Velikost majhna
Priključni navoj EASY!Lock
Barva antracit
Teža (Kg) 0,262
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,297
Mere (D × Š × V) (mm) 155 x 60 x 60