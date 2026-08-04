Rezalnik za umazanijo, majhna, 040

Z vrtečim se curkom za večjo odstranitev umazanije, novi Performance nastavek za umazanijo z velikostjo šobe 040 zagotavlja do 50% večjo površino čiščenja in zmogljivosti kot njegov predhodnik.

Minimalna notranja izguba moči in maksimalna kakovost curka označujejo nov nastavek za umazanije(velikost šobe 040) - in omogočajo do 50 odstotkov večjo površino čiščenja in zmogljivost od predhodnega modela. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže delovni tlak maks. 180 bar / 18 MPa in temperatura vode do 60 ° C 10-kratna čistilna moč v primerjavi z običajnimi visokotlačnimi šobami. Poleg tega je s keramično šobo in keramičnim obročem prepričljiv, da zagotavljajo maksimalno življenjsko dobo.

Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
  • Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
  • Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
  • Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
  • Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
  • Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Temperatura (°C) max. 60
Velikost šobe ( ) 40
Velikost majhna
Priključni navoj EASY!Lock
Barva antracit
Teža (Kg) 0,22
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,22
Mere (D × Š × V) (mm) 90 x 57 x 57