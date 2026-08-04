Rezalnik za umazanijo, majhna, 040
Z vrtečim se curkom za večjo odstranitev umazanije, novi Performance nastavek za umazanijo z velikostjo šobe 040 zagotavlja do 50% večjo površino čiščenja in zmogljivosti kot njegov predhodnik.
Minimalna notranja izguba moči in maksimalna kakovost curka označujejo nov nastavek za umazanije(velikost šobe 040) - in omogočajo do 50 odstotkov večjo površino čiščenja in zmogljivost od predhodnega modela. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže delovni tlak maks. 180 bar / 18 MPa in temperatura vode do 60 ° C 10-kratna čistilna moč v primerjavi z običajnimi visokotlačnimi šobami. Poleg tega je s keramično šobo in keramičnim obročem prepričljiv, da zagotavljajo maksimalno življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
- Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
- Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
- Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
- Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
- Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Velikost šobe ( )
|40
|Velikost
|majhna
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,22
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,22
|Mere (D × Š × V) (mm)
|90 x 57 x 57