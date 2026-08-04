Minimalna notranja izguba moči in maksimalna kakovost curka označujejo nov nastavek za umazanije(velikost šobe 040) - in omogočajo do 50 odstotkov večjo površino čiščenja in zmogljivost od predhodnega modela. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže delovni tlak maks. 180 bar / 18 MPa in temperatura vode do 60 ° C 10-kratna čistilna moč v primerjavi z običajnimi visokotlačnimi šobami. Poleg tega je s keramično šobo in keramičnim obročem prepričljiv, da zagotavljajo maksimalno življenjsko dobo.