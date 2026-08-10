Rezalnik za umazanijo, velika, 120
Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C
Nastavek za odstranjevanje umazanije z vrtljivim vodnim curkom omogoča 10-kratno moč čiščenja. Nastavek ima dolgo življenjsko dobo zaradi keramičnih šob in ležajnega obroča. Najv. 300 barov, 30 MPa, 85 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Velikost šobe ( )
|120
|Velikost
|velika
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,5
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