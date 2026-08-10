Ni priključka za vodo? Brez problema! 12-litrski rezervoar za vodo WT zagotavlja, da je voda vedno na voljo, kjerkoli je potrebno čiščenje – zunaj in naokoli na gozdnem parkirišču po vožnji z gorskim kolesom ali preprosto za čiščenje okoli doma, ne da bi se morali priključiti na oskrbo z vodo. Zaradi zasnove vozička z velikimi kolesi in raztegljivim teleskopskim ročajem je rezervoar za vodo popoln dodatek k srednjetlačnemu akumulatorskemu čistilniku OC 6-18, ki je na voljo posebej. Prenosna osnova vodnega vozička omogoča udobno in ergonomsko pot od A do B. Rezervoar za vodo lahko napolnite doma in ga nato prevažate v avtu. Zahvaljujoč navojnemu pokrovčku vam ni treba skrbeti zaradi puščanja.