Rezervoar za vodo WT 12 litrov
12-litrski rezervoar za vodo in prenosnim podstavkom je popoln dodatek k srednjetlačnemu akumulatorskemu čistilniku OC 6-18, ki je na voljo posebej.
Ni priključka za vodo? Brez problema! 12-litrski rezervoar za vodo WT zagotavlja, da je voda vedno na voljo, kjerkoli je potrebno čiščenje – zunaj in naokoli na gozdnem parkirišču po vožnji z gorskim kolesom ali preprosto za čiščenje okoli doma, ne da bi se morali priključiti na oskrbo z vodo. Zaradi zasnove vozička z velikimi kolesi in raztegljivim teleskopskim ročajem je rezervoar za vodo popoln dodatek k srednjetlačnemu akumulatorskemu čistilniku OC 6-18, ki je na voljo posebej. Prenosna osnova vodnega vozička omogoča udobno in ergonomsko pot od A do B. Rezervoar za vodo lahko napolnite doma in ga nato prevažate v avtu. Zahvaljujoč navojnemu pokrovčku vam ni treba skrbeti zaradi puščanja.
Značilnosti in prednosti
Samooskrbno in mobilno čiščenje
- 12-litrski voziček za vodo za čiščenje kadarkoli in kjerkoli, tudi brez priključka za vodo.
- En rezervoar je dovolj za čiščenje treh do petih močno umazanih koles ali več velikih predmetov, kot so vrtni stoli in stoli za kampiranje.
- Rezervoar za vodo lahko priročno napolnite doma. Zasnova, ki ne pušča, zahvaljujoč navojnemu pokrovčku.
Izjemno prenosljiv z velikimi kolesi in ergonomsko višino ročaja
- Velika kolesa omogočajo varno in udobno premikanje od A do B, bodisi po neravnih tleh in vrtnih poteh bodisi po stopnicah in čez terase.
- Aluminijasti teleskopski ročaj je mogoče izvleči za lažji transport, nato pa ga potisnite nazaj, da prihranite prostor, ko ga shranite.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|3,286
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,266
|Mere (D × Š × V) (mm)
|306 x 322 x 586