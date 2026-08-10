Rezilo LMO 2-18
Namestitev rezila kosilnice iz visokokakovostnega jekla v akumulatorsko kosilnico LMO 2-18 je le nekaj korakov. S širino košnje 32 centimetrov zagotavlja čiste košnje.
Popolna trata se začne s popolno košnjo. In to je mogoče le s pravim rezilom. Rezilo kosilnice LMO 2-18 s širino košnje 32 centimetrov doseže potrebno višino košnje tudi na težko dostopnih delih vrta. Visokokakovostno, izjemno ostro jekleno rezilo nikoli ne pušča nazobčanih bilk trave ali neravnih madežev. Tako se lahko na akumulatorsko kosilnico zanesete za brezhibno košnjo. Če je treba zamenjati rezilo kosilnice, je potrebnih le nekaj preprostih korakov – kar vam bo omogočilo več časa za košnjo in uživanje v tem nezamenljivem vonju sveže pokošene trave.
Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
- Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
- Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
- Skrbno oblikovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave.
Odlično ujemanje dodatkov
- Rezilo kosilnice je idealno za baterijsko kosilnico LMO 2-18.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina reza (cm)
|32
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,182
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,243
|Mere (D × Š × V) (mm)
|316 x 67 x 10
Področja uporabe
- travnik