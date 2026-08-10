Popolna trata se začne s popolno košnjo. In to je mogoče le s pravim rezilom. Rezilo kosilnice LMO 2-18 s širino košnje 32 centimetrov doseže potrebno višino košnje tudi na težko dostopnih delih vrta. Visokokakovostno, izjemno ostro jekleno rezilo nikoli ne pušča nazobčanih bilk trave ali neravnih madežev. Tako se lahko na akumulatorsko kosilnico zanesete za brezhibno košnjo. Če je treba zamenjati rezilo kosilnice, je potrebnih le nekaj preprostih korakov – kar vam bo omogočilo več časa za košnjo in uživanje v tem nezamenljivem vonju sveže pokošene trave.