Izjemno ostro jekleno rezilo za baterijsko kosilnico LMO 3-18 ne pušča nazobčanih travnih listov. S širino košnje 34 centimetrov travo pokosi čisto, ne da bi pustil neravne lise na nerodnih predelih trate. Jekleno rezilo navidezno brez napora odreže višino vsake trave z natančnostjo za odlične rezultate košnje. Če je treba zamenjati rezilo kosilnice, lahko to storite z le nekaj preprostimi koraki in tako ostane več časa za uživanje v košnji v zelenem okolju. Skrbno zasnovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave, zato je košnja kos torte.