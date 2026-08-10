Rezilo LMO 3-18
Rezilo kosilnice s širino reza 34 centimetrov je popolna izbira za uporabo v LMO 3-18 na baterijski pogon in tako zagotavlja izjemne rezultate košnje.
Izjemno ostro jekleno rezilo za baterijsko kosilnico LMO 3-18 ne pušča nazobčanih travnih listov. S širino košnje 34 centimetrov travo pokosi čisto, ne da bi pustil neravne lise na nerodnih predelih trate. Jekleno rezilo navidezno brez napora odreže višino vsake trave z natančnostjo za odlične rezultate košnje. Če je treba zamenjati rezilo kosilnice, lahko to storite z le nekaj preprostimi koraki in tako ostane več časa za uživanje v košnji v zelenem okolju. Skrbno zasnovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave, zato je košnja kos torte.
Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
- Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
- Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
- Skrbno oblikovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave.
Odlično ujemanje dodatkov
- Rezilo kosilnice je idealno za baterijsko kosilnico LMO 3-18.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina reza (cm)
|34
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,246
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,288
|Mere (D × Š × V) (mm)
|335 x 68 x 14
Področja uporabe
- travnik