Rezilo LMO 3-18

Rezilo kosilnice s širino reza 34 centimetrov je popolna izbira za uporabo v LMO 3-18 na baterijski pogon in tako zagotavlja izjemne rezultate košnje.

Izjemno ostro jekleno rezilo za baterijsko kosilnico LMO 3-18 ne pušča nazobčanih travnih listov. S širino košnje 34 centimetrov travo pokosi čisto, ne da bi pustil neravne lise na nerodnih predelih trate. Jekleno rezilo navidezno brez napora odreže višino vsake trave z natančnostjo za odlične rezultate košnje. Če je treba zamenjati rezilo kosilnice, lahko to storite z le nekaj preprostimi koraki in tako ostane več časa za uživanje v košnji v zelenem okolju. Skrbno zasnovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave, zato je košnja kos torte.

Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
  • Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
  • Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
  • Skrbno oblikovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave.
Odlično ujemanje dodatkov
  • Rezilo kosilnice je idealno za baterijsko kosilnico LMO 3-18.
Specifikacije

Tehnični podatki

Širina reza (cm) 34
Barva Črna
Teža (Kg) 0,246
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,288
Mere (D × Š × V) (mm) 335 x 68 x 14
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • travnik