Rezilo trave LTR Battery dvojni paket
Ali na vašem vrtu divja nenadzorovana rast trave na težko dostopnih mestih? Ne po uporabi kosilnice z dvojnim rezilom, ki je združljiv z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi kosilnicami Kärcher.
Pod grmičevjem je mah, rastejo pleveli in pod grmovjem uspeva nenadzorovana rast. Zdaj je čas, da spet uredimo stvari. Tako zahtevno delo je najbolje opraviti z visokokakovostnimi kosilnicami z dvojnim rezilom, ki so primerni za uporabo v baterijskih kosilnicah 18 V in 36 V Kärcher. Nenadzorovano rast, mah in plevel se lahko odstrani tudi s površin na vrtu, ki so težko dostopni s kosilnico.
Značilnosti in prednosti
Široka uporaba
- Celo bolj visoka trava se lahko odreže z robustnimi kosilnicami.
Kosilnica z dvojnim rezilom
- Učinkovit rezultat rezanja zahvaljujoč kosilnici z dvojnim rezilom.
- Z ostrih rezil so oblike čiste, robovi pa natančno odrezani.
Menjava rezila brez orodja
- Menjava z novim rezilom z nekaj manjšimi gibi.
Praktični paket dveh kosov
- Dostava vključuje kosilnico z 2 dvojnima reziloma iz robustne plastike.
Odlično ujemanje dodatkov
- Idealen za uporabo v akumulatorskih kosilnicah z 18 in 36 V Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število rezil
|2
|Širina reza (cm)
|23
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,053
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|115 x 75 x 36
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh