Rezilo trave LTR Battery dvojni paket

Ali na vašem vrtu divja nenadzorovana rast trave na težko dostopnih mestih? Ne po uporabi kosilnice z dvojnim rezilom, ki je združljiv z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi kosilnicami Kärcher.

Pod grmičevjem je mah, rastejo pleveli in pod grmovjem uspeva nenadzorovana rast. Zdaj je čas, da spet uredimo stvari. Tako zahtevno delo je najbolje opraviti z visokokakovostnimi kosilnicami z dvojnim rezilom, ki so primerni za uporabo v baterijskih kosilnicah 18 V in 36 V Kärcher. Nenadzorovano rast, mah in plevel se lahko odstrani tudi s površin na vrtu, ki so težko dostopni s kosilnico.

Značilnosti in prednosti
Široka uporaba
  • Celo bolj visoka trava se lahko odreže z robustnimi kosilnicami.
Kosilnica z dvojnim rezilom
  • Učinkovit rezultat rezanja zahvaljujoč kosilnici z dvojnim rezilom.
  • Z ostrih rezil so oblike čiste, robovi pa natančno odrezani.
Menjava rezila brez orodja
  • Menjava z novim rezilom z nekaj manjšimi gibi.
Praktični paket dveh kosov
  • Dostava vključuje kosilnico z 2 dvojnima reziloma iz robustne plastike.
Odlično ujemanje dodatkov
  • Idealen za uporabo v akumulatorskih kosilnicah z 18 in 36 V Kärcher.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število rezil 2
Širina reza (cm) 23
Barva siva
Teža (Kg) 0,053
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,15
Mere (D × Š × V) (mm) 115 x 75 x 36
Področja uporabe
  • travnik
  • Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh