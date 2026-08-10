Pod grmičevjem je mah, rastejo pleveli in pod grmovjem uspeva nenadzorovana rast. Zdaj je čas, da spet uredimo stvari. Tako zahtevno delo je najbolje opraviti z visokokakovostnimi kosilnicami z dvojnim rezilom, ki so primerni za uporabo v baterijskih kosilnicah 18 V in 36 V Kärcher. Nenadzorovano rast, mah in plevel se lahko odstrani tudi s površin na vrtu, ki so težko dostopni s kosilnico.