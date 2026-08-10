Rezilo za žago
Ostro in natančno: rezilo za žago je primerno za žaganje lesa z baterijsko žago za veje PGS 4-18 in zagotavlja popolne rezultate rezanja.
Impresivna kakovost vam omogoča natančno rezanje vej z malo truda. Zahvaljujoč sistemu menjave brez orodja je mogoče hitro in enostavno zamenjati tudi rezilo za žago.
Značilnosti in prednosti
Premium rezila izdelana v Nemčiji
- Za optimalno učinkovitost rezanja.
Menjava rezila brez orodja
- Hitra in enostavna menjava žaginega rezila brez orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,019
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,047
|Mere (D × Š × V) (mm)
|152 x 2 x 20
Področja uporabe
- Debelejše veje