Rezilo za žago

Ostro in natančno: rezilo za žago je primerno za žaganje lesa z baterijsko žago za veje PGS 4-18 in zagotavlja popolne rezultate rezanja.

Impresivna kakovost vam omogoča natančno rezanje vej z malo truda. Zahvaljujoč sistemu menjave brez orodja je mogoče hitro in enostavno zamenjati tudi rezilo za žago.

Značilnosti in prednosti
Premium rezila izdelana v Nemčiji
  • Za optimalno učinkovitost rezanja.
Menjava rezila brez orodja
  • Hitra in enostavna menjava žaginega rezila brez orodja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,019
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,047
Mere (D × Š × V) (mm) 152 x 2 x 20
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
  • Debelejše veje