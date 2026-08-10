Rezilo za žago CNS 36-35 je idealen dodatek za akumulatorsko verižno žago CNS 36-35 in s seboj prinaša številne prednosti. Tirnica se hitro in enostavno zamenja ter je zasnovana tako, da je izjemno robustna in dolgotrajna. Če se uporablja v kombinaciji z verigo, rezilo nudi maksimalno varnost zahvaljujoč nizkemu učinku povratnega udarca, kar uporabnikom omogoča popolno varnost in nadzor ter zagotavlja najboljšo možno rezalno zmogljivost v številnih aplikacijah. Rezilo CNS 36-35 je popolna izbira za vsakogar, ki potrebuje zanesljivo in močno motorno žago Kärcher za delo na vrtu.