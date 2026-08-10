Rezilo za žago CNS 36-35

Popolnoma združljivo s Kärcherjevo baterijsko verižno žago CNS 36-35 rezilo za žago je zelo enostavno zamenjati in pomaga doseči najboljše možne rezultate rezanja.

Rezilo za žago CNS 36-35 je idealen dodatek za akumulatorsko verižno žago CNS 36-35 in s seboj prinaša številne prednosti. Tirnica se hitro in enostavno zamenja ter je zasnovana tako, da je izjemno robustna in dolgotrajna. Če se uporablja v kombinaciji z verigo, rezilo nudi maksimalno varnost zahvaljujoč nizkemu učinku povratnega udarca, kar uporabnikom omogoča popolno varnost in nadzor ter zagotavlja najboljšo možno rezalno zmogljivost v številnih aplikacijah. Rezilo CNS 36-35 je popolna izbira za vsakogar, ki potrebuje zanesljivo in močno motorno žago Kärcher za delo na vrtu.

Značilnosti in prednosti
Premium vodilo
  • Za optimalno učinkovitost rezanja.
Menjava rezila brez orodja
  • Hitra in enostavna menjava žaginega rezila brez orodja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,519
Mere (D × Š × V) (mm) 415 x 54
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
  • Drevesa
  • Debelejše veje
  • Polena