Posebej zasnovana za varno in udobno uporabo s Kärcherjevimi čistilnimi sistemi s suhim ledom: kompaktna in ergonomska brizgalna pištola s krmilnim kablom ne samo, da odlično leži v roki, ima tudi sistem za zaklepanje sprožilca, ki učinkovito preprečuje nehoten zagon . Aktivacija suhega ledu s stikalom za VKLOP/IZKLOP je prav tako zelo uporabniku prijazna in enostavna za izvedbo. Celovit komplet vključuje tudi sistem za hitro menjavo šob, lučko za šobe ter 5-metrsko robustno in vzdržljivo pršilno cev.