Kärcherjeva rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike z mehkimi mikrovlakni je namenjena čiščenju avtomobilov in motornih koles - s svojim prosojnim pokrovom zagotavlja prepričljive rezultate čiščenja. Zmogljiv rotacijski pogon zagotavlja učinkovito in temeljito čiščenje. Zamenljivi nastavek Car & Bike lahko preprosto, hitro in brez stika z umazanijo zamenjate s pomočjo vzvoda za sprostitev. Zaradi priročnega zapirala na ježka lahko tekstilni del dvodelnega nastavka operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C. Rotacijsko krtačo za pranje lahko priključite na vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov od K2 do K7. Čistilo se po potrebi lahko nanaša z visokotlačnim čistilnikom. Zamenljiva nastavka Universal in Home & Garden za rotacijsko krtačo WB 130, sta na voljo ločeno in sta zasnovana za vse gladke površine ali posebej za neobčutljive površine.