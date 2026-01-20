Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike

Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaken. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.

Kärcherjeva rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike z mehkimi mikrovlakni je namenjena čiščenju avtomobilov in motornih koles - s svojim prosojnim pokrovom zagotavlja prepričljive rezultate čiščenja. Zmogljiv rotacijski pogon zagotavlja učinkovito in temeljito čiščenje. Zamenljivi nastavek Car & Bike lahko preprosto, hitro in brez stika z umazanijo zamenjate s pomočjo vzvoda za sprostitev. Zaradi priročnega zapirala na ježka lahko tekstilni del dvodelnega nastavka operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C. Rotacijsko krtačo za pranje lahko priključite na vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov od K2 do K7. Čistilo se po potrebi lahko nanaša z visokotlačnim čistilnikom. Zamenljiva nastavka Universal in Home & Garden za rotacijsko krtačo WB 130, sta na voljo ločeno in sta zasnovana za vse gladke površine ali posebej za neobčutljive površine.

Značilnosti in prednosti
Vrtljiva krtačna glava
  • Nežno, neagresivni in učinkovito čiščenje
Menjava nastavkov s sprostilnim vzvodom
  • Hitra in preprosta menjava nastavka brez stika z umazanijo.
  • Vaše roke ostanejo vedno čiste.
  • Izberite pravi nastavek za različne vrste čiščenja.
Inovativni nastavek za pralno krtačo iz mehkih mikrovlaken z zapiralom na ježka, odstranljiv in pralen.
  • Strojno pranje pri maks. 60 °C.
  • Nastavek je hitro in brez velikega napora znova pripravljen za uporabo.
Posebno obzirno čiščenje
  • Idealen za čiščenje občutljivih površin, kot je lak.
Doziranje čistila s krtačo, priključeno na visokotlačni čistilnik.
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Prosojno ohišje
  • Izkušnja čiščenja z vidno tehnologijo.
Integrirana površina s ščetinami.
  • Zmanjšuje pršenje vode in varuje uporabnika ter okolico.
Združljivo z adapterjem za vrtno cev
  • Priključek na vrtno cev, lahko se uporablja brez visokotlačnega čistilnika.
Specifikacije

Tehnični podatki

Surovinska sestava tekstila 75 % poliester, 25 % poliamid
Barva Črna
Teža (Kg) 0,381
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,485
Mere (D × Š × V) (mm) 305 x 156 x 137

Če imate kakršna koli vprašanja o prejšnjem modelu, WB 120, se obrnite na enega od naših servisnih partnerjev ali zastopnikov Kärcher.

