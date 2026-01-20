Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike
Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaken. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.
Kärcherjeva rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike z mehkimi mikrovlakni je namenjena čiščenju avtomobilov in motornih koles - s svojim prosojnim pokrovom zagotavlja prepričljive rezultate čiščenja. Zmogljiv rotacijski pogon zagotavlja učinkovito in temeljito čiščenje. Zamenljivi nastavek Car & Bike lahko preprosto, hitro in brez stika z umazanijo zamenjate s pomočjo vzvoda za sprostitev. Zaradi priročnega zapirala na ježka lahko tekstilni del dvodelnega nastavka operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C. Rotacijsko krtačo za pranje lahko priključite na vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov od K2 do K7. Čistilo se po potrebi lahko nanaša z visokotlačnim čistilnikom. Zamenljiva nastavka Universal in Home & Garden za rotacijsko krtačo WB 130, sta na voljo ločeno in sta zasnovana za vse gladke površine ali posebej za neobčutljive površine.
Značilnosti in prednosti
Vrtljiva krtačna glava
- Nežno, neagresivni in učinkovito čiščenje
Menjava nastavkov s sprostilnim vzvodom
- Hitra in preprosta menjava nastavka brez stika z umazanijo.
- Vaše roke ostanejo vedno čiste.
- Izberite pravi nastavek za različne vrste čiščenja.
Inovativni nastavek za pralno krtačo iz mehkih mikrovlaken z zapiralom na ježka, odstranljiv in pralen.
- Strojno pranje pri maks. 60 °C.
- Nastavek je hitro in brez velikega napora znova pripravljen za uporabo.
Posebno obzirno čiščenje
- Idealen za čiščenje občutljivih površin, kot je lak.
Doziranje čistila s krtačo, priključeno na visokotlačni čistilnik.
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Prosojno ohišje
- Izkušnja čiščenja z vidno tehnologijo.
Integrirana površina s ščetinami.
- Zmanjšuje pršenje vode in varuje uporabnika ter okolico.
Združljivo z adapterjem za vrtno cev
- Priključek na vrtno cev, lahko se uporablja brez visokotlačnega čistilnika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|75 % poliester, 25 % poliamid
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,381
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,485
|Mere (D × Š × V) (mm)
|305 x 156 x 137
Če imate kakršna koli vprašanja o prejšnjem modelu, WB 120, se obrnite na enega od naših servisnih partnerjev ali zastopnikov Kärcher.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K3 Premium Full Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K5 Full Control Plus
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home