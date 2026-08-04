Rotacijska krtača za pranje za naprave > 1000 l/h
S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C, M 18 x 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek).
Značilnosti in prednosti
Rotacijska krtača za pranje na vodni pogon
- Dodaten motor za pogon krtač ni potreben.
- Kompaktna in lahka izvedba.
Najlonske ščetine
- Nežno do površin.
Visoka mehanska učinkovitost čiščenja zahvaljujoč rotaciji
- Visoka zmogljivost čiščenja.
- Manjša poraba časa v primerjavi s standardnimi krtačami za pranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|1000 - 1300
|Material
|Najlon
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža (Kg)
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|300 x 200 x 100
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