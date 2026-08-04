Rotacijska krtača za pranje za naprave < 1000 l/h, najlonske ščetine

Rotacijska krtača za pranje nežno odstrani fin prah in siv film z vseh površin. Temperaturno odporna do 60 °C. (M 18 x 1,5, zamenljiv krtačni nastavek).

Značilnosti in prednosti
Rotacijska krtača za pranje na vodni pogon
  • Dodaten motor za pogon krtač ni potreben.
  • Kompaktna in lahka izvedba.
Najlonske ščetine
  • Nežno do površin.
Visoka mehanska učinkovitost čiščenja zahvaljujoč rotaciji
  • Visoka zmogljivost čiščenja.
  • Manjša poraba časa v primerjavi s standardnimi krtačami za pranje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 500 - 1000
Material Najlon
Priključni navoj EASY!Lock
Teža (Kg) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,15
Mere (D × Š × V) (mm) 300 x 200 x 100
Kompatibilne naprave
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