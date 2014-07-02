Rotacijska krtača za pranje za naprave > 800 l/h

S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C, M 18 x 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek).

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 900 - 1300
Material Najlon
Priključni navoj M 18
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,05
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