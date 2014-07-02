Rotacijska krtača za pranje za naprave > 800 l/h
S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C, M 18 x 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|900 - 1300
|Material
|Naravni lasje
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,05
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.