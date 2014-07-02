Rotacijska krtača za pranje za naprave < 800 l/h, najlonske ščetine
Rotacijska krtača za pranje nežno odstrani fin prah in siv film z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C. (M 18 x 1,5, zamenljiv krtačni nastavek).
Značilnosti in prednosti
Rotacijska krtača za pranje na vodni pogon
- Dodaten motor za pogon krtač ni potreben.
- Kompaktna in lahka izvedba.
Pritrditev na razpršilno cev (priključek M18x1,5)
- Enostavno in stabilno.
Najlonske ščetine
- Nežno do površin.
Visoka mehanska učinkovitost čiščenja zahvaljujoč rotaciji
- Visoka zmogljivost čiščenja.
- Manjša poraba časa v primerjavi s standardnimi krtačami za pranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 800
|Material
|Najlon
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,1
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