Rotacijska sklopka

Zanesljivo preprečuje sukanje HD - cevi.Povezava EASY!Lock. Zaščita omrežja.

Vrtljiva spojka Kärcher preprečuje zvijanje in upogibanje visokotlačnih cevi, kar močno olajša uporabo. Vsebuje priključek M 22 × 1,5 m. Ima zaščito med oprijemom.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,205
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI