Rotacijska šoba za čiščenje cevi
Šoba za čiščenje cevi s 4 vrtljivimi curki in notranjim navojem. Različne smeri žarkov. V cevi cev deluje samostojno. S povezavo R 1/8 ".
Vrtljiva šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem. Šoba ponuja štiri vrtljive curke, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Curki so razporejeni tako, da omogočajo prosto premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba vsebuje priključek R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.
Značilnosti in prednosti
S štirimi stranskimi vodnimi curki se šoba vrti okoli lastne osi
- Popolnoma enakomerno čiščenje.
Priključek: 1/8"
- Združljiv s cevmi za čiščenje cevi.
Kompaktna izvedba z zunanjim premerom 16 mm
- Idealna uporaba pri čiščenju cevi, saj doseže tudi najožja mesta.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|16
|Velikost šobe ( )
|50
|Vijačni navoj
|R 1/8"
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,034
Kompatibilne naprave
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