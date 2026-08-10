Vrtljiva šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem, ki ponuja štiri vrtljive curke, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Curki so razporejeni tako, da omogočajo prosto premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba vsebuje priključek R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.