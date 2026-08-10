Rotirajoča šoba za čiščenje cevi 065
Z notranjim navojem, različne smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 4 vrtljivi curki
Vrtljiva šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem, ki ponuja štiri vrtljive curke, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Curki so razporejeni tako, da omogočajo prosto premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba vsebuje priključek R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|16
|Velikost šobe ( )
|65
|Vijačni navoj
|R 1/8"
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,034