Pri maks. 180 barov/18 MPa delovnega tlaka in 60 °C temperature vode, nova zmogljiva roto šoba (velikost šobe 050) sprosti svojo polno moč. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže 10-kratno moč čiščenja. Doseže tudi do 50 odstotkov večjo učinkovitost čiščenja in površine kot njegov predhodnik. Notranje izgube električne energije so bile zmanjšane na minimum in kakovost pršenja je bistveno izboljšana. S keramično šobo in ležajnim obročem za izjemno dolge delovne čase.