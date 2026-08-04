Roto šoba, 050
Polna moč proti trdovratni umazaniji: nova zmogljiva roto šoba z velikostjo šobe 050 dosega do 50 % večjo učinkovitost čiščenja in površine kot njegov predhodnik.
Pri maks. 180 barov/18 MPa delovnega tlaka in 60 °C temperature vode, nova zmogljiva roto šoba (velikost šobe 050) sprosti svojo polno moč. Zahvaljujoč vrtečemu se točkovnemu curku doseže 10-kratno moč čiščenja. Doseže tudi do 50 odstotkov večjo učinkovitost čiščenja in površine kot njegov predhodnik. Notranje izgube električne energije so bile zmanjšane na minimum in kakovost pršenja je bistveno izboljšana. S keramično šobo in ležajnim obročem za izjemno dolge delovne čase.
Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
- Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
- Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
- Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
- Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
- Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Velikost šobe ( )
|50
|Priključni navoj
|M 18
|Barva
|Črna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,244