Ta posebni adapter omogoča intenzivno čiščenje s Kärcherjevimi sistemi za peskanje s suhim ledom v procesu Liquid-to-Pellet, tudi pri uporabi jeklenk CO2. Medtem ko ventili za preostali tlak omejujejo količino CO2 in lahko zmanjšajo učinkovitost čiščenja, adapter zagotavlja, da potrebna količina CO2 ves čas teče v stroj. S tem se lahko poveča učinkovitost čiščenja.