RPV adapter
Za povečanje učinkovitosti čiščenja s sistemi za peskanje s suhim ledom: poseben adapter za odpiranje ventila za preostali tlak (RPV) jeklenk CO2.
Ta posebni adapter omogoča intenzivno čiščenje s Kärcherjevimi sistemi za peskanje s suhim ledom v procesu Liquid-to-Pellet, tudi pri uporabi jeklenk CO2. Medtem ko ventili za preostali tlak omejujejo količino CO2 in lahko zmanjšajo učinkovitost čiščenja, adapter zagotavlja, da potrebna količina CO2 ves čas teče v stroj. S tem se lahko poveča učinkovitost čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,518
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