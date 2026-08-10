Robotski sesalnik Kärcher RVF 7 in RVF 7 Comfort ima večpovršinski valj iz visokokakovostnih mikrovlaken za nežno mokro čiščenje vseh trdih tal – tudi parketa. Valj ne pušča vlaken, je vpojen in izjemno trpežen – idealen za obsežna čiščenja in za čist rezultat brez madežev. Če je treba valj zamenjati ali očistiti, ga lahko zamenjate v zelo kratkem času brez uporabe orodja in brez stika z umazanijo. Uporabljeni valj lahko preprosto izvlečete in brez težav vstavite novega. Večpovršinski valj se lahko opere v pralnem stroju pri temperaturi do 60 °C in je pripravljen za ponovno uporabo.