RVF 7 univerzalni valj
Večpovršinski valj robotskega sesalnika RVF 7 zagotavlja nežno mokro čiščenje in nego vseh trdih tal. Ne pušča vlaken, vpojen in trpežen. Primerno za strojno pranje do 60 °C.
Robotski sesalnik Kärcher RVF 7 in RVF 7 Comfort ima večpovršinski valj iz visokokakovostnih mikrovlaken za nežno mokro čiščenje vseh trdih tal – tudi parketa. Valj ne pušča vlaken, je vpojen in izjemno trpežen – idealen za obsežna čiščenja in za čist rezultat brez madežev. Če je treba valj zamenjati ali očistiti, ga lahko zamenjate v zelo kratkem času brez uporabe orodja in brez stika z umazanijo. Uporabljeni valj lahko preprosto izvlečete in brez težav vstavite novega. Večpovršinski valj se lahko opere v pralnem stroju pri temperaturi do 60 °C in je pripravljen za ponovno uporabo.
Značilnosti in prednosti
Enostavna menjava valjev
- Valj lahko hitro in enostavno zamenjate tako, da ga enostavno izvlečete – ne potrebujete nobenega orodja in skoraj brez napora.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|0,157
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,225
|Mere (D × Š × V) (mm)
|255 x 55 x 55