RVM 4 komplet krp za brisanje
Za optimalne rezultate čiščenja: visokokakovosten komplet za brisanje trdih tal iz mikrovlaken visoke kakovosti za robotski sesalnik tal RVM 4 Comfort.
Set vsebuje štiri krpe iz mikrovlaken za robotski sesalnik RVM 4 Comfort. Ko naprava deluje v načinu mokrega čiščenja, visokokakovostne krpe iz mikrovlaken zagotavljajo optimalne rezultate čiščenja na vseh trdih tleh, kot so ploščice, laminat, lesena tla, PVC ali linolej. Rahla, zasušena umazanija se poleg sesanja zanesljivo odstrani in prah učinkovito veže. Zamenjava krp je izjemno enostavna zahvaljujoč zaponki na kljukico in zanko.
Značilnosti in prednosti
Krpa za brisanje z zaponko na kljukico in zanko
- Enostavno pripenjanje in odstranjevanje zahvaljujoč zaponki na kavelj in zanko.
- Pralno v pralnem stroju do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|4
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,09
|Mere (D × Š × V) (mm)
|130 x 130 x 28
Področja uporabe
- Za vsa trda tla, kot so parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.