Set vsebuje štiri krpe iz mikrovlaken za robotski sesalnik RVM 4 Comfort. Ko naprava deluje v načinu mokrega čiščenja, visokokakovostne krpe iz mikrovlaken zagotavljajo optimalne rezultate čiščenja na vseh trdih tleh, kot so ploščice, laminat, lesena tla, PVC ali linolej. Rahla, zasušena umazanija se poleg sesanja zanesljivo odstrani in prah učinkovito veže. Zamenjava krp je izjemno enostavna zahvaljujoč zaponki na kljukico in zanko.