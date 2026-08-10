Plevel na poteh in v stikih na zidovih ni zaželen, zato želimo to neželeno zelenje hitro odstraniti. To vam bo brez težav uspelo z odstranjevalniki plevela Kärcher WRE 4 Battery in WRE 18-55. Zaradi močnega motorčka, visokega števila vrtljajev in predvsem učinkovitega ščetinastega najlonskega traku, ki je nežen do površin. Ščetinaste trakove lahko ob obrabi zamenjate v samo nekaj potezah brez orodja. In že lahko nadaljujete delo, med hitrim in temeljitim odstranjevanjem mahu in plevela pa vas prav tako ne bo bolela hrbtenica.