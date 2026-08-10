Ščetinasti trak WRE 18-55 Battery
Nadomestni ščetinasti trak iz najlona za nenaporno odstranjevanje plevela, ki je primeren za ergonomske odstranjevalnike plevela Kärcher WRE 18-55 in WRE 4 Battery.
Plevel na poteh in v stikih na zidovih ni zaželen, zato želimo to neželeno zelenje hitro odstraniti. To vam bo brez težav uspelo z odstranjevalniki plevela Kärcher WRE 4 Battery in WRE 18-55. Zaradi močnega motorčka, visokega števila vrtljajev in predvsem učinkovitega ščetinastega najlonskega traku, ki je nežen do površin. Ščetinaste trakove lahko ob obrabi zamenjate v samo nekaj potezah brez orodja. In že lahko nadaljujete delo, med hitrim in temeljitim odstranjevanjem mahu in plevela pa vas prav tako ne bo bolela hrbtenica.
Značilnosti in prednosti
Učinkovite najlonske ščetine
Menjava krtač brez orodja
- Preprosta zamenjava obrabljenega ščetinastega traku
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,046
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,091
|Mere (D × Š × V) (mm)
|315 x 75 x 18
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Področja uporabe
- Mah
- Plevel