Srednje trda ploščata krtača v črni barvi ima premer 510 mm. Ščetine iz Tynexa so debele 1,0 mm in dolge 41 mm. Krtača je namenjena izključno za neobčutljive obloge in jo uporabljamo za odstranjevanje izjemno močne umazanije ter tudi za temeljno čiščenje.