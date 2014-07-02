Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, Črna, 510 mm
Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.
Srednje trda ploščata krtača v črni barvi ima premer 510 mm. Ščetine iz Tynexa so debele 1,0 mm in dolge 41 mm. Krtača je namenjena izključno za neobčutljive obloge in jo uporabljamo za odstranjevanje izjemno močne umazanije ter tudi za temeljno čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Stopnja trdote
|trda
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,9