Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 450 mm
Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 450 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,6 mm debeline, 40 mm dolžine.
Ploščata krtača (srednje trda, rdeča) ima premer 450 mm. Primerna je za vse običajne vrste čiščenj, tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,6 mm debeline, 40 mm dolžine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|rdeča
|Stopnja trdote
|srednja
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,5