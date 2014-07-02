Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 450 mm

Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 450 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,6 mm debeline, 40 mm dolžine.

Ploščata krtača (srednje trda, rdeča) ima premer 450 mm. Primerna je za vse običajne vrste čiščenj, tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,6 mm debeline, 40 mm dolžine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva rdeča
Stopnja trdote srednja
Količina (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,5