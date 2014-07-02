Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm
Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.
Srednje trda ploščata krtača v rdeči barvi ima premer 510 mm. Ščetine iz polipropilena so debele 0,6 mm in dolge 41 mm. Primerna je za vse običajne naloge čiščenja in jo lahko uporabite tudi za občutljiva tla.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|rdeča
|Stopnja trdote
|srednja
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|2,75
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,47
|Mere (D × Š × V) (mm)
|510 x 510 x 510